Лидер по благоустройству: губернатор Приморья отметил один из городов края

Губернатор посетил Дальнереченск. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Дальнереченск претендует на звание лидера среди муниципалитетов края по благоустройству. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки 3 августа в этот город. Слова сказаны не без причины, здесь появится три точки притяжения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сначала Олег Николаевич приехал проверить, как проходит строительство сквера в микрорайоне «ЛДК». В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь еще в прошлом году приступили к монтажу освещения и проложили дренажную систему. В этом сезоне появилась спортивная и детская площадки, в 2024 году приступят к дополнительному озеленению.

Глава города Сергей Старков отметил, что жители города уже активно отдыхают в новом общественном пространстве, гуляют с детьми и занимаются спортом.

Площадка в ЛДК. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Кстати, когда-то в центре Дальнереченска работал детский парк, но его закрыли. На месте аттракционов и статуй с героями мультфильмов теперь много лет находится лишь асфальт. Что будет с данным участком земли, пока неясно, но детский парк в городе будет, и совсем неподалеку от его старого местоположения. На улице Тополиная уже возводят пешеходные зоны, освещение и видеонаблюдение. Также подготовят чашу для будущего фонтана и проложат коммуникации для строительства туалета.

«На следующий год в планах строительство самого фонтана, установка детской площадки, парковых аттракционов, скамеек, монтаж иллюминации», – доложил министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич.

Также в городе проводятся работы по благоустройству сквера возле Дома культуры «Восток». Его ремонтируют в рамках конкурса «Твой проект», уже сделаны дорожки, оформляются клумбы. Радовать горожан он будет уже к концу сентября.

Добавим, Сергей Старков заявил, что помимо этих работ из средств краевой субсидии 15 миллионов направлено на то, чтобы до 1 ноября все тротуары Дальнереченска заасфальтировали – уже готовы сметы и подобраны подрядчики.

«Это совместная работа администрации муниципалитета и жителей по всем проектам, которые реализуются по федеральным и краевым программам. Ведется комплексная работа по благоустройству города. Мы, со своей стороны, в следующем году направим деньги на ремонт стадиона, город уже подготовил проектно-сметную документацию. Готовим документы и на ремонт крыши и сетей Дворца культуры. Направляем деньги и на ремонт дорог. Эту работу мы будем продолжать», – заявил губернатор.

Дальнереченск сегодня – пример того, как можно благоустраивать город, который находится далеко от краевого центра и не такой густонаселенный. Жители и его власти при грамотном использовании программ разного уровня изменили Дальнереченск за последние годы в лучшую сторону, сделав его комфортным для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олег Кожемяко передал библиотеке в Веденке ценный подарок

Губернатор Приморья оценил библиотеку и отремонтированный Дом культуры в Дальнереченском районе (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.