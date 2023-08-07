Энергетики ДРСК ведут усиленный контроль за работой своих энергообъектов в условиях непогоды

Фото: предоставлено АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) со 2 августа продолжают работать в режиме повышенной готовности и контролируют объекты электросетевого комплекса Приморья в условиях ухудшающейся погодной обстановки.

Электросетевой комплекс компании работает в штатном режиме, несмотря на продолжительные осадки, сопровождающиеся порывами ветра в отдельных районах края.

В прошедшие выходные на севере края, в Анучинском районе, специалисты зафиксировали отключение фидера № 14 – Анучино (10 Кв). Причиной стал подмыв опоры из-за подъема воды в притоках реки Арсеньевка. Энергетики предприняли все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей, соединив провода в месте обрыва временной конструкцией. Работы в этом районе осложнены климатическими условиями, подъемом воды и труднодоступной дорожной обстановкой. В производственной программе филиала уже запланирована капитальная реконструкции этой линии.

Периодически энергетики фиксируют локальные отключения, вызванные плохими погодными условиями, и оперативно предпринимают все меры по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей. При получении неблагоприятного прогноза погоды приморским филиалом компании своевременно была подготовлена вся необходимая специальная и автомобильная техника, дизель-генераторные установки, усилено количество оперативного и ремонтного персонала.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период неблагоприятных погодных условий быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.