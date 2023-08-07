Губернатор Приморья отметил вклад учителей Дальнереченска в развитие детей

Олег Кожемяко посетил Дальнереченск 3 августа. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Губернатор приморского края Олег Кожемяко вместе с заместителем председателя правительства – министром образования региона Эльвирой Шамоновой 3 августа принял участие в заседании совета учителей Дальнереченского городского округа, главной темой которого стало обсуждение векторов развития образования в муниципалитете, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Олег Николаевич вручил благодарственные письма учителям и отметил их значительный вклад в развитие ребят. Не так уж легко привить любовь к знаниям, к тому же к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.

Кстати, не так давно во Владивостоке прошли первые международные спортивные игры «Дети Приморья», куда были отправлены ребята из Дальнереченска и где они показали хорошие результаты.

Учителям вручили благодарственные письма. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

«Участие в таком мероприятии повышает заинтересованность детей в спорте и статус тренера. Юный спортсмен осознает, что, тренируясь в своем городе, он может получить результат сразу на соревнованиях международного уровня», – отметил Олег Николаевич.

Эльвира Шамонова добавила, что на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус-Приморье» действуют несколько спортивных и тренажерных залов, получивших в этом году новое оборудование, которые готовы принять детей со всего края, в том числе и на круглогодичной основе.

В тот день глава края не только побеседовал с педагогами. Но и провел встречу с горожанами в администрации города. Не обошли стороной вопрос об оснащении школ. Министр образования отметила, что одними из ключевых направлений модернизации учебных учреждений на данном этапе являются строительство модульных спортивных залов и оборудование приусадебных участков во дворах сельских школ. Так, например, работы уже ведутся в Артеме и Находке. Дальнереченск тоже входит в эти планы.

Добавим, в дальнереченской школе № 2 недавно провели капитальный ремонт кровли и помещения рекреации. Также все еще продолжаются работы по ремонту и оснащению столовой. А еще из краевого и местного бюджетов профинансировали создание библиотечно-информационного центра.

Олег Кожемяко даже спустя пять лет работы в должности губернатора Приморья не прекращает постоянные визиты в муниципалитеты. Такие поездки, как правило, носят не церемониальный характер, а направлены на общение с людьми и решение конкретных проблем. Ведь зачастую ресурсов местных властей не хватает для решения тех или иных проблем, поэтому присутствие губернатора на местах – панацея для приморцев.

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