Где результат? Руководству Примавтодор грозит увольнение

Хасанская трасса принимает на себя больший объем туристов Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить директоров филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» компании «Примавтодор». Об этом глава края заявил 7 августа после проверки ремонта региональных дорог. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Хасанская трасса принимает на себя больший объем туристов, которые проезжают по ней, чтобы отдохнуть на пляжах. Но и у гостей, и у местных жителей есть замечания по поводу этой дороги, а также они появились и у Олега Кожемяко.

«Мне директора филиалов рассказывают, что перевыполнили процент по ремонту дорог более чем на 2 тысячи. Это что за планы такие, а самое главное – где результат? Дорога разбита, ямы, люди из-за них попадают в аварии, но план перевыполнен. Наверное, за это им нужно объявить благодарность, а сейчас данные руководители должны быть уволены. При этом следующим будет само руководство Примавтодора, сейчас перед предприятием поставлена первоочередная задача – ликвидировать последствия паводков», – поделился глава края.

Губернатор также поручил проверить финансово-хозяйственную деятельность филиалов и выполнение ими контрактов.

«Доклады о перевыполнениях планов по устранению ям и пучин не соотносятся с реальным состоянием дороги. Мы насыщаем предприятие техникой и средствами. И нам нужен результат, а не «перевыполненные планы», – добавил Олег Кожемяко.

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