Дороги точно перемоет: приморские синоптики оценили обстановку на реках

Реки выходят из берегов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за проливных дождей в Приморье сохраняется сложная обстановка на реках. Хоть синоптики и объявили об отмене штормового предупреждения, ливни способствовали паводкам, которые продолжают развиваться, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Наиболее интенсивные подъемы воды на 0,8-2,6 метра заметили на реках центральных районов в бассейне реки Уссури, южных районов в бассейне реки Раздольная, западных районов в бассейне озера Ханка.

«Реки выходят из берегов, из-за этого подтапливает прилегающие к ним территории. На отдельных участках водоемов наблюдается достижение критических неблагоприятных отметок, а это сулит перемывы дорог, подтопление сельхозугодий и низких мест в населенных пунктах», – добавили синоптики.

В среднем течении реки Большая Уссурка у села Рощино наблюдается уровень категории опасного гидрологического явления, с затоплениями значительных территорий.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в столице Приморья в начале июня после мощного ливня на улице Давыдова в районе Второй Речки буквально смыло асфальт.

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