Больше 500 жителей Приморья получили штраф за парковку у воды

Инспекторы рыбоохраны составили на нарушителей протоколы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство жителей и гостей Приморья считают автомобиль непременным атрибутом отдыха на море. Это действительно удобно – можно проехать в любое место, привезти все нужные вещи. Многие оставляют свои машины чуть ли не у самого уреза воды, однако за это можно получить штраф, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С начала года 558 автомобилистов наказали в крае за выезд на машине в водоохранную зону моря, рек и озер, рассказало Приморское территориальное управление Росрыболовства.

Инспекторы рыбоохраны составили на нарушителей протоколы за парковку или движение автомобилей в водоохранных зонах вне дорог и стоянок с твердым покрытием. За это грубое нарушение водного кодекса полагается штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров от уреза воды, реки или озера – не меньше 50 метров. Заезжать сюда на транспорте можно исключительно по дорогам с асфальтовым покрытием, поставить машину разрешается тоже только на асфальтированную парковку. Здесь также нельзя складировать мусор, хранить ядохимикаты и удобрения, сливать сточные воды, строить здания без систем очистки воды.

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