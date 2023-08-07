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НовостиВладивосток7 августа 2023 7:21

Мэр Владивостока сделал заявление, касающееся размытого Некрасовского путепровода

Константин Шестаков озвучил даты ремонта Некрасовского путепровода
Екатерина МАКСИМОВА
Подрядчик, который проводит ремонт, восстановит повреждения, образовавшиеся на стыках.

Подрядчик, который проводит ремонт, восстановит повреждения, образовавшиеся на стыках.

После проливных дождей Некрасовский путепровод, на котором сейчас активно ведутся ремонтные работы, не выдержал и «поплыл». Свежеотремонтированные деформационные швы смыло. Мэр Владивостока Константин Шестаков сделал заявление, касающееся всей этой ситуации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам главы города, подрядчик, который проводит ремонт, восстановит повреждения, образовавшиеся на стыках. Речь о выбоинах на двух швах. Эти ямы устранят на этой неделе.

«Из-за образовавшейся ранее колейности во время дождей скапливается вода и разрушается асфальтовое покрытие на путепроводе. Выполним ремонт и на этих участках. Эти работы будут уже выполнять бригады СГТ. Укладывать новый асфальт на месте неровностей они начнут ориентировочно в следующую среду», – подытожил Константин Владимирович.

Напомним, «Содержание городских территорий» стойко борются с капризами непогоды. После прошедших дождей специалисты прочищают сети ливневой канализации и убирают обвалившийся на тротуары и дороги грунт.

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