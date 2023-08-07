20 медалей привезли из Китая тхэквондисты «Восточного Порта»

Соревнования прошли в Харбине. Фото: АО «Восточный Порт»

Находкинские спортсмены отлично выступили на XV Международном фестивале по олимпийскому тхэквондо в Харбине. В копилке команды «Восточник» АО «Восточный Порт» 20 медалей: 6 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых и награда за звание лучшего тренера.

Масштабные юбилейные соревнования проходили в Китае в течение нескольких дней. Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках «трое на трое», соревновались в выполнении технических упражнений тхэквондо.

Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках. Фото: АО «Восточный Порт»

Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки. Достойно и уверенно смотрелся во время выступлений капитан «Восточника» Максим Кокорин. Спортивный характер, мастерство и волю к победе продемонстрировала Мирослава Чертопрудова и все ее коллеги по команде. Ни один из ребят не вернулся домой без медали, а тренера «восточников» Владимира Кима организаторы признали лучшим наставником на фестивале.

Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки. Фото: АО «Восточный Порт»

Победители и призеры команды «Восточник»:

Чертопрудова Мирослава – 1 м., 2 м. и два 3 м.

Кокорин Максим – 1 м., 2 м.

Козин Владимир – два 1 м., 3 м.

Ежова Евгения – 1 м., 2 м., 3 м.

Тихонов Савелий – 1 м., 3 м.

Бондаренко Егор – два 2 м.

Ежова Полина – два 2 м., 3 м.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.