20 медалей привезли из Китая тхэквондисты «Восточного Порта»

Соревнования прошли в Харбине.
Фото: АО «Восточный Порт»
Находкинские спортсмены отлично выступили на XV Международном фестивале по олимпийскому тхэквондо в Харбине. В копилке команды «Восточник» АО «Восточный Порт» 20 медалей: 6 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых и награда за звание лучшего тренера.
Масштабные юбилейные соревнования проходили в Китае в течение нескольких дней. Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках «трое на трое», соревновались в выполнении технических упражнений тхэквондо.
Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках.
Фото: АО «Восточный Порт»
Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки. Достойно и уверенно смотрелся во время выступлений капитан «Восточника» Максим Кокорин. Спортивный характер, мастерство и волю к победе продемонстрировала Мирослава Чертопрудова и все ее коллеги по команде. Ни один из ребят не вернулся домой без медали, а тренера «восточников» Владимира Кима организаторы признали лучшим наставником на фестивале.
Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки.
Фото: АО «Восточный Порт»
Победители и призеры команды «Восточник»:
Чертопрудова Мирослава – 1 м., 2 м. и два 3 м.
Кокорин Максим – 1 м., 2 м.
Козин Владимир – два 1 м., 3 м.
Ежова Евгения – 1 м., 2 м., 3 м.
Тихонов Савелий – 1 м., 3 м.
Бондаренко Егор – два 2 м.
Ежова Полина – два 2 м., 3 м.
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