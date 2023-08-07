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НовостиВладивосток7 августа 2023 7:53

20 медалей привезли из Китая тхэквондисты «Восточного Порта»

Антон КОРОЛЬ
Соревнования прошли в Харбине.

Соревнования прошли в Харбине.

Фото: АО «Восточный Порт»

Находкинские спортсмены отлично выступили на XV Международном фестивале по олимпийскому тхэквондо в Харбине. В копилке команды «Восточник» АО «Восточный Порт» 20 медалей: 6 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых и награда за звание лучшего тренера.

Масштабные юбилейные соревнования проходили в Китае в течение нескольких дней. Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках «трое на трое», соревновались в выполнении технических упражнений тхэквондо.

Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках.

Более 3000 спортсменов из регионов России и провинций КНР встречались личных и командных поединках.

Фото: АО «Восточный Порт»

Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки. Достойно и уверенно смотрелся во время выступлений капитан «Восточника» Максим Кокорин. Спортивный характер, мастерство и волю к победе продемонстрировала Мирослава Чертопрудова и все ее коллеги по команде. Ни один из ребят не вернулся домой без медали, а тренера «восточников» Владимира Кима организаторы признали лучшим наставником на фестивале.

Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки.

Самая титулованная команда «Восточного Порта» традиционно показала высокий уровень подготовки.

Фото: АО «Восточный Порт»

Победители и призеры команды «Восточник»:

Чертопрудова Мирослава – 1 м., 2 м. и два 3 м.

Кокорин Максим – 1 м., 2 м.

Козин Владимир – два 1 м., 3 м.

Ежова Евгения – 1 м., 2 м., 3 м.

Тихонов Савелий – 1 м., 3 м.

Бондаренко Егор – два 2 м.

Ежова Полина – два 2 м., 3 м.

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