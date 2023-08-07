Во Владивостоке ремонтируют аварийную подпорную стену на Пушкинской

Строителям предстоит смонтировать 41 метр новой конструкции. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке подрядчик «СтройАртель» приступил к ремонту аварийной подпорной стены в районе дома № 52 на улице Пушкинской. Рабочие восстановят сохранившуюся стену и возведут новую на том месте, где нужна полная замена. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

«Строителям предстоит смонтировать 41 метр новой конструкции из блоков и провести ремонт 36 метров подпорки из железобетонных панелей. Все работы, согласно заключенному договору, должны быть выполнены до конца лета», – рассказали в городском управлении дорог.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье продолжается масштабное благоустройство. Это комплексный и локальный ремонт дорог, замена инженерных коммуникаций, а также облагораживание общественных пространств и дворовых территорий. При этом комфортная среда в крае создается сразу по нескольким программам.

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