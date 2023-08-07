Владивосток может стать Молодежной столицей России

Победитель получит не только титул столицы, но и множество преференций. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Владивосток – быстроразвивающийся город, в котором ежегодно проходит масса мероприятий для молодежи. В этом году столица Приморья снова примет участие во Всероссийском конкурсе за звание Молодежной столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В администрации рассказали, что уже формируется заявка для участия. В ней содержится информация о молодежной политике и инфраструктуре города и региона, а также план мероприятий на следующий год.

Победитель получит не только титул столицы, но и множество преференций, среди которых – проведение мероприятий федерального масштаба, грантовый конкурс для молодежи и многое другое.

«Мы приложим все усилия, и уверен, нас поддержат в голосовании жители города, чтобы Владивосток в этом году стал молодежной столицей страны», – добавил глава Владивостока.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в прошлом году Владивосток взял «серебро» в борьбе с крупнейшими городами страны за звание молодежной столицы России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.