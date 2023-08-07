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НовостиВладивосток7 августа 2023 9:49

В Приморье ребенок, которого изрезала осколком мама, идет на поправку

Ребенка из Большого Камня, которого чуть не убила мать, хочет усыновить тетя
Дарья ИЩУК
Мать лишат родительских прав.

Мать лишат родительских прав.

Фото: из соцсетей

Недавно приморцев поразила ужасная новость: в Большом Камне мать попыталась убить собственного ребенка, шантажируя сожителя. Сейчас мальчик находится в больницу, он идет на поправку. Ходят слухи, что его заберет родная тетя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мальчику всего 2 года. Ему предстоит находится в медучреждении еще неделю, после выписки он, скорее всего, отправится на воспитание к тете, которая начала оформление документов.

«В ближайшее время органы опеки поставят вопрос о лишении матери родительских прав. Известно при этом, что сестра фигурантки, по предварительной информации, приступила к сбору документов, чтобы забрать ребенка», – рассказали в краевой прокуратуре.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что 4 августа пьяная мать, находясь дома, начала бить по рукам и телу 2-летнего мальчика осколком стеклянной бутылки. В итоге у малыша оказались изрезаны все руки и спина. При этом все происходящее она снимала на видео, которое зачем-то отправила подруге. Возможно, надеялась, что кадры дойдут и до возлюбленного. Перепуганная приятельница не стала ждать кровавой развязки и обратилась в полицию.

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