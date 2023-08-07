В Приморье ребенок, которого изрезала осколком мама, идет на поправку

Мать лишат родительских прав. Фото: из соцсетей

Недавно приморцев поразила ужасная новость: в Большом Камне мать попыталась убить собственного ребенка, шантажируя сожителя. Сейчас мальчик находится в больницу, он идет на поправку. Ходят слухи, что его заберет родная тетя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мальчику всего 2 года. Ему предстоит находится в медучреждении еще неделю, после выписки он, скорее всего, отправится на воспитание к тете, которая начала оформление документов.

«В ближайшее время органы опеки поставят вопрос о лишении матери родительских прав. Известно при этом, что сестра фигурантки, по предварительной информации, приступила к сбору документов, чтобы забрать ребенка», – рассказали в краевой прокуратуре.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что 4 августа пьяная мать, находясь дома, начала бить по рукам и телу 2-летнего мальчика осколком стеклянной бутылки. В итоге у малыша оказались изрезаны все руки и спина. При этом все происходящее она снимала на видео, которое зачем-то отправила подруге. Возможно, надеялась, что кадры дойдут и до возлюбленного. Перепуганная приятельница не стала ждать кровавой развязки и обратилась в полицию.

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