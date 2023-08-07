В Приморье нашли мужчину, выкравшего сына у жены

Сотрудники полиции опросили заявительницу и очевидцев происшествия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье сотрудники полиции нашли мужчину, который выкрал сына у жены, перед этим избив ее и выбив окна в квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службе краевого УМВД.

Известно, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему обратилась 33-летняя жительница Приморья с заявлением об избиении супругом. Кроме того, он забрал их совместного ребенка, повредил телефон и разбил окна в квартире.

Сотрудники полиции опросили заявительницу и очевидцев происшествия. В настоящее время местонахождение мужчины и его сына установлено. Выясняется размер материального ущерба, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что женщина Елена (здесь и далее имена изменены) рассказала, что после нескольких лет жизни решила расстаться с пьющим мужем и забрать маленького ребенка, однако закончилось все не лучшим образом.3 августа супруг явился к ней в общежитие, куда она от него сбежала из Владивостока.

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