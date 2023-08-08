Экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко запросили семь лет колонии

Кроме лишения свободы для Ищенко запросили штраф. Фото: telegram-канал @urist_pomosh.

Минувшим днем во Владивостоке Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего кандидата в губернаторы Приморья, гендиректора компании «Аврора-строй» Андрея Ищенко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, заседание проходило по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Обвинение запросило для Ищенко семь лет в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор огласят 14 августа в 10:00.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что «красный губернатор» признал вину по двум уголовным: не только по статье 159 УК РФ, но и по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб).

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