В Приморье 23-летний водитель без прав погубил себя и 19-летнюю пассажирку

Кадры с места аварии. Фото: МВД Приморья

Два человека погибли в ДТП в Анучинском районе. Компания из четырех человек села в Toyota Cresta и на большой скорости отправилась в сторону Арсеньева. За рулем был 23-летний водитель без прав. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречку, а затем улетел в кювет. Авто перевернулось, рулевой и 19-летняя пассажирка скончались, еще два пассажира 16 и 20 лет не пострадали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД Приморского края.

Позже выяснилось, что погибший водитель ранее привлекался за пьяную езду без прав. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований.

Машина перевернулась. Фото: МВД Приморья

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как на 13-м километра трассы Раздольное – Хасан произошло смертельное ДТП. Погиб пятилетний ребенок. Малыш, к слову, сидел в детском удерживающем устройстве, установленном за водительским креслом. Если взглянуть на фото, то можно понять, почему ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью: удар пришелся как раз на правую сторону авто.

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