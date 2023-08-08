Семейный конфликт в Приморье дошел до Следственного комитета России

Проверка проводится по признакам преступления по статье 330 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в социальных сетях активно начала распространяться новость о том, что приморец забрал сына своей жены, а перед этим избил свою супругу, за дело взялся следственный комитет. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства. Подробности – в материале.

Следственный комитет Приморья организовал доследственную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). В качестве наказания по этой статье грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

Позже о ситуации узнали и в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на свой контроль и поручил руководители приморского СУ СК Владимиру Фомину доложить о результатах проверки.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Елена нескольких лет жизни с пьющим мужем решила расстаться с ним и забрать маленького ребенка, однако закончилось все не лучшим образом. 3 августа супруг явился к ней в общежитие в Артеме, куда она от него сбежала из Владивостока, разбил окна в комнате, повредил телефон и забрал ребенка, который в это время был у подруги.

Позднее пресс-служба краевого УМВД сообщила «Комсомолке», что после случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию. Полицейские начали проверку и установили место нахождения мужчины и ребенка.

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