Старшеклассник из Арсеньева вошел в число лучших молодых дизайнеров России

Один из эскизов Дениса Батиенко. Автор эскизов: Денис Батиенко.

Конкурс fashion-эскизов проходил на сайте образовательного проекта "Поколение-М". Наставниками выступили известные российские модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян. Эксперты провели несколько видео мастер-классов, чтобы участники могли создать эскиз стильного и экологичного костюма. Всего на конкурс MTS-Fashion поступило несколько сотен работ от юных дизайнеров в возрасте 11-18 лет из разных городов страны.

«Онлайн-формат образовательного проекта «Поколение М» – отличная возможность для подростков из любой точки страны проявить себя, познакомиться со знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий, а также прокачать навыки, которым будут им полезны в будущем. Денис Батиенко своим успехом еще раз доказал, что дизайн одежды – одна из самых сильных компетенций у приморских конкурсантов. Ранее юная художница Елизавета Слепышева из Владивостока победила в MTS-Fashion и успешно прошла стажировку в модном доме Юлии Далакян. Наши ребята достойно показывают себя и в других конкурсах «Поколения М» – каждый год в проекте есть победители из Приморья. Так, в прошлом году сразу трое талантливых ребят из Находки и Владивостока стали призерами в экологическом, художественном и журналистском направлении конкурса», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Денис Батиенко учится в десятом классе арсеньевской средней школы №1. На конкурс он прислал сразу несколько работ, подробно описав наполнение, идею и конструктивные элементы каждого образа. А победными для юного кутюрье стали эскизы черного костюма с брюками и сиреневого комплекта с необычным жакетом. Подросток признался, что вдохновляется природой, красивыми городами, творчеством легендарной кутюрье Эльзы Скиапарелли и современной певицы Анет Сай.

Денис Батиенко учится в десятом классе арсеньевской средней школы №1. Автор эскизов: Денис Батиенко.

«Моя мечта стать известным дизайнером одежды, открыть свой дом моды и много путешествовать. На мой взгляд, мода – это искусство момента, а стиль – химия моды. В целом, я человек увлекающийся. Помимо моды, интересуюсь многими вещами: учу французский и английский, хожу в бассейн, играю на гитаре, люблю рисовать и фотографировать. Из школьных дисциплин мне нравится право и химия. О проекте «Поколение М» я узнал, когда искал информацию о конкурсах, связанных с модой. Очень рад, что мою работу отметил известный модельер Игорь Гуляев. Успех в конкурсе еще на шаг приблизил мою мечту стать успешным в мире моды», – поделился впечатлениями Денис Батиенко.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.