В предстоящую среду в Приморье продолжатся дожди

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз погоду на предстоящую среду, 9 августа. Дожди не спешат покидать Приморье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 9 августа столбики термометров в крае поднимутся до +14…+18°C, на севере восточного побережья будет холоднее – до +8…+12°C. Днем потеплеет до +19…+24°C, в центральных районах до +27°C.

В приморской столице 9 августа есть вероятность небольшого дождя. Ночью столбики термометров достигнут +17…+20°C, а днем немного потеплеет до +20…+22°C.

Напомним, что из-за сильного дождя, который ворвался в Приморье, в некоторых районах пострадали мосты и дороги. Так, обрушилось сооружение в селе Иннокентьевка, из-за чего местным жителям пришлось добираться на работу на лодках.

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