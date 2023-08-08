Среди субъектов ДФО Приморье стало лидером по сбору овощей

Приморские сельхозпроизводители убрали 280 гектаров овощей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморские сельхозпроизводители убрали 280 гектаров овощей борщевого набора. Хорошие результаты показывают Уссурийск и Октябрьский округ, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей регионального министерства лесного хозяйства, аграрии выполнили план на 15%. Сельхозпроизводители собрали 4,4 тысячи тонн капусты, моркови, лука и свёклы. В Октябрьском районе цифры достигли 2,1 тысячи тонн, а в Уссурийске – 1,6 тысячи тонн. Что касается томатов и огурцов, то зафиксированы результаты почти в тысячу тонн с 82 гектаров.

В пресс-службе правительства Приморья добавили, что край занял первое место по валовому сбору овощей среди других субъектов Дальнего Востока, в прошлом году он составил более 95 тысяч тонн.

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