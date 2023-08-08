Более 15 тысяч «японок» прошли через таможни ДФО после заявления Японии о новых правилах

Большая часть машин пришлась на Владивостокскую таможню. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На Дальний Восток через таможни поступает огромное количество японских автомобилей. Неудивительно откуда взялся такой ажиотаж, учитывая, что Япония заявила о запрете экспорта гибридов и машин с объемом двигателя от 1,9 литра. С 24 июля по 6 августа в ДФО доставили 15 071 «японку», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ТАСС.

Большая часть машин пришлась на Владивостокскую таможню. Ранее «Комсомолка» побеседовала с представителями автомобильного бизнеса, все эксперты «предсказали» такой исход событий. Ведь все хотят успеть запрыгнуть в последний вагон.

«Люди еще не отошли от новости про индексацию на утилизационный сбор с 1 августа, а тут такое. Я всегда говорил, если вы хотели купить хорошую машину, этим нужно было заниматься еще три года назад. Торопитесь, есть еще достойные варианты по доступным ценам на рынке, как минимум до конца августа», – так высказывался автодилер Олег.

Напомним, Япония расширила санкции против России. Все надеялись, что этого не произойдет, но нет, теперь привозить гибриды и машины с объемом от 1,9 литра в наши края запрещают. Новые правила вступают в силу уже 9 августа.

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