Защищая критически важный объект флота: в столице Приморья ТОФ отразили «угрозу с воздуха»

Тренировку провели в соответствии с планом боевой подготовки флота. Фото: пресс-служба Восточного военного округа.

Во Владивостоке прошла тренировка по противовоздушной обороне для экипажа корвета «Громкий», который принадлежит Тихоокеанскому флоту. Корвет защитил критически важный объект флота, отразив атаку противника с воздуха, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По замыслу такой необычной тренировки авиация условного противника решила нанести авиаудар по очень важному объекту флота. Расчеты ПВО корвета «Громкий» смогли с точностью на 100% обнаружить воздушные цели, привели средства противовоздушной обороны в готовность и отработали весь обязательный алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки.

«Личный состав своевременно взял на сопровождение угрозу с воздуха и при входе «вражеских» самолетов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожил их», – рассказали в пресс-службе.

Добавим, что эту тренировку провели в соответствии с планом боевой подготовки флота. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как корабли ТОФ в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой России Алдар Цыденжапов» выходили в море для выполнения различных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не любит слабых океан»: ракетный крейсер «Варяг» возглавил отряд боевых кораблей ТОФ в дальнее плавание

В команду вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» [фото] (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.