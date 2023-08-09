На Золотом мосту во Владивостоке из-за ДТП с двумя фурами собирается пробка

Кадры с места ДТП. Фото: Svodka25

Во Владивостоке на Золотом мосту столкнулись две фуры. Большегрузы перегородили дорогу, и теперь из-за перекрытых полос собирается большая пробка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О пострадавших не сообщается, подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Автолюбители предупреждают, что пробка собирается в сторону улицы Некрасовская и советуют искать объездные пути.

В городе продолжают идти дожди, водителям стоит быть в два раза внимательнее на дорогах. Если во Владивостоке опасность представляет мокрый асфальт, то в Уссурийске дороги и вовсе ушли под воду.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как неуправляемый самосвал снес несколько автомобилей во Владивостоке. Некоторые машины врезались лоб в лоб и остались на проезжей части, другие же от столкновения выбросило на тротуар, в том числе и фуру.

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