Зампредседателя Правительства высоко оценил работу губернатора Приморья в сфере туризма

Дмитрий Чернышенко и Олег Кожемяко. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

Зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко посетил Приморье и встретился с главой края Олегом Кожемяко. Вместе они обсудили реализацию федеральных программ в регионе и побывали на важных объектах. Вице-премьер поблагодарил губернатора за проделанную работу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одной из тем, которую обсудили Дмитрий Чернышенко и Олег Кожемяко, стал туризм.

«Сейчас мы видим, как сильно растет количество туристов-россиян. Со своей стороны принимаем участие во всех федеральных проектах по привлечению туристов в край», – сказал губернатор.

Приморье – популярное место отдыха не только у дальневосточников, но и у жителей северных районов Китая. Коронавирус не ухудшил показатели турпотока, а наоборот усилил внутренний туризм. В 2023 году край планирует принять 3,5 миллиона гостей.

Для достижения этой цели глава Приморья подключит федеральный центр, чтобы реализовать крупные туристические проекты и создать необходимую для туристов инфраструктуру.

На сфере туризма Олег Кожемяко заостряет особое внимание с первых дней своей работы. Так, в Приморье отремонтировали дороги, ведущие на популярные места отдыха и пляжи, реализуются крупные проекты, которые станут визитной карточкой края.

«Курс на Восток», в котором Приморье играет ключевую роль, также поможет привлечь в край больше туристов причем не только из России, но и из Японии, Китая, Кореи и других стран.

Вице-премьер с Олегом Кожемяко также обсудили вопросы о популяризации спорта, поддержке участников СВО и их семей, посетили Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН, опытно-экспериментальный производственный центр Института проблем морских технологий.

Отметим, что это уже вторая встреча Дмитрия Чернышенко и Олега Кожемяко. Первая состоялась в апреле этого года. На ней глава Приморья и вице-премьер обсуждали создание круглогодичного курорта, который появится в Хасанском округе.

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