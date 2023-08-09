Призывают беречь природу: популярное во Владивостоке место отдыха утопает в хламе

Раньше у пляжа были арендаторы. Фото: КП – Владивосток

Пляж бухты Стеклянная – популярное место отдыха не только у жителей Владивостока, посмотреть на разноцветные осколки приезжают и туристы из других городов. Однако впечатление портят огромные горы мусора, который оставляют отдыхающие и который никто не вывозит. А в начале лета на берег выбросило тела погибших тюленей, которые пролежали здесь несколько дней. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу администрации города, чтобы узнать, кто должен убирать территорию. Подробности – в материале.

Раньше у пляжа были арендаторы, но, как сказали корреспонденту в мэрии, с ними разорвали договор из-за нарушения условий контракта.

«Территория побережья в бухте Стеклянная – неразграниченная, мусор убирает муниципалитет. Сейчас мы заключили контракт с подрядной организацией, которая уберет накопившийся хлам до конца этой недели», – отметили в администрации.

Мусор с пляжа убирает подрядная организация. Фото: Администрация Владивостока

В управлении городской среды добавили, что мусор оставляют сами отдыхающие, хотя бросать его в не предназначенных для этого местах запрещено, а также призвали жителей и гостей Владивостока бережно относиться к природе.

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