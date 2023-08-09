На борьбу с болезнями сердца в Приморье выделили почти 300 миллионов рублей

Медучреждения получат 15 единиц новой техники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца года 10 медицинских учреждений Приморья получат новое оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На приобретение 15 единиц техники из бюджета края выделили 131,2 миллиона рублей, сообщило региональное министерство здравоохранения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще 152,2 миллиона рублей выделили на профилактику развития заболеваний сердца и сосудов, а также осложнений после перенесенных недугов у пациентов из группы высокого риска без инвалидности и которые находятся на диспансерном наблюдении.

Речь идет о людях, перенесших инфаркт или инсульт, а также о пациентах, которым делали аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию. В течение двух лет с момента постановки диагноза или проведения операции они имеют право получить бесплатные лекарства. Деньги на них выделяют в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

В минздраве сообщили, что таким пациентам после выписки из стационара нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства, чтобы встать на диспансерный учет и получить рецепт на бесплатные лекарства.

В Приморье первичные сосудистые отделения оборудованы на базе Арсеньевской, Артемовской, Находкинской, Уссурийской и Спасской горбольниц, Дальнегорской и Дальнереченской центральных городских больниц, Приморской краевой клинической больницы № 1, Владивостокских клинических больниц № 1 и № 4.

Врачи отмечают, что в последние годы сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются среди людей младше 40 лет, а инфаркт миокарда занимает третье место среди всех причин смертности населения.

Причиной этого являются стрессы, вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем, избыточное и вредное питание, малоподвижный образ жизни.

Для профилактики опасных заболеваний специалисты рекомендуют больше двигаться, избавляться от вредных привычек и стресса, переходить на правильное питание с достаточным количеством полезных жиров и белков, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление.

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