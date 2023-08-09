12 котельных построит Примтемлоэнерго до начала отопительного сезона

В первую очередь модульные котельные устанавливают в труднодоступных местах. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго».

Примтеплоэнерго приступило к установке автоматизированных модульных котельных (АМК), позволяющих в кратчайшие сроки подключить абонентов предприятия к качественному теплоснабжению. Всего в Приморском крае до начала отопительного сезона появится 12 новых АМК. Об этом сообщил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.

В первую очередь модульные котельные устанавливают в труднодоступных местах и там, где переданные в ведение предприятия объекты требуют масштабного ремонта. Например, угольные котельные в селах Екатериновка и Владимиро-Александровское Партизанского округа были отданы филиалу Примтеплоэнерго накануне отопительного сезона 2022-2023 в изношенном состоянии. Осмотр объектов показал, что необходимо строительство новой котельной. По предварительным расчетам стоимость объекта составила 280 миллионов рублей. Рассмотрев возможные варианты, предприятие приняло решение об установке двух АМК, суммарная стоимость которых составила 56 миллионов рублей. Более того, современные агрегаты справятся с поставкой тепла населению лучше. Во Владимиро-Александровском с населением более шести тысяч человек появятся одна блочно-модульная котельная мощностью 3 МВт и одна – мощностью 1,8 МВт. В Екатериновке, где проживает около трех тысяч человек, установят одну БМК мощностью 600 кВт.

Кроме того, современные котельные появятся на острове Русском, а также в пригороде столицы Приморья, на проспекте 100-летия Владивостока, 159, где расположены институты ДВО РАН. Три новых АМК установят в Арсеньевском городском округе, по одной в Артеме и Лесозаводске. Уже ведется монтаж модульных объектов в селе Ивановка Михайловского района, где проживает порядка двух тысяч человек, а также в селе Игнатьевка Пожарского округа с населением более 400 жителей.

Современные котельные появятся на острове Русском, а также в пригороде столицы Приморья. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго».

«Автоматизированные блочно-модульные котельные одни из самых востребованных источников тепла, так как АМК выпускаются в готовом виде и не нуждаются в дорогостоящем капитальном здании. Такую котельную можно перевозить на большие расстояния, а на объекте требуется лишь монтаж блок-модулей, присоединение инженерных коммуникаций и пуско-наладка», – рассказал Вячеслав Бабич.

Главный инженер добавил, что автоматика котельной позволяет работать в оптимальном режиме подачи тепловой энергии в сеть в зависимости от температуры окружающей среды, при этом постоянное присутствие дежурного оператора не требуется. Кроме того, благодаря автоматизации топочного устройства сжигание топлива происходит более экономично и экологично по сравнению с котлами с ручной загрузкой топлива.

Установка автоматизированных модульных котельных ведется в рамках программы энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморья. На текущий момент Примтеплоэнерго эксплуатирует 181 АМК в крае.

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