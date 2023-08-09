Половина тоннеля у Золотого моста во Владивостоке осталась без света

О случившемся рассказали в социальных сетях. Фото: Милана СОКОЛ

Минувшим вечером, 8 августа, одна сторона автомобильного тоннеля, ведущего от Золотого моста к улице Некрасовской, осталась без освещения. О случившемся рассказали очевидцы, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, эвакуатор при въезде в тоннель забыл опустить стрелу погрузчика, которая разбила облицовку тоннеля и оборвала провода электроснабжения.

Как рассказали в пресс-службе АО «СПЕЦСУ», из-за ДТП никто не пострадал, на место аварии выезжали сотрудники ГИБДД.

Эвакуатор при въезде в тоннель забыл опустить стрелу погрузчика. Фото: АО «СПЕЦСУ».

Помимо освещения специалистам предстоит решить вопрос о поставке облицовочной плитки, после чего стартует ремонт поврежденного фасада.

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