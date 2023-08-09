Приморье стало лидером по темпам роста турпотока в 2023

Фото: Freespeak.

Приморье стало лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России в первые семь месяцев 2023 года. В наш край жители других регионов России совершили на 44% больше поездок, чем в январе-июле 2022 года. В ТОП-3 по приросту туристов также вошли Сахалинская область и Якутия, куда турпоток вырос почти на треть.

При этом больше половины (52%) поездок пришлось на так называемый соседский туризм – их совершили путешественники из близлежащих регионов. В Приморье чаще всего приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Кроме соседей, существенную долю турпотока в Приморье (7%) обеспечили жители столичного региона.

Кроме тех, кто приезжает в Приморье посетить природные и культурные достопримечательности, погрузиться в гастрономическую культуру региона, турпоток обеспечивают и бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем.

По данным МТС Travel, в целом турпоток по России за первые семь месяцев 2023 года вырос на 9% в годовом сопоставлении. В рейтинг самых популярных направлений неизменно входят Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Методика

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Проанализирован обезличенный турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, при этом не дольше двух недель. Таким образом был учтен деловой, организованный и самостоятельный туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода (январь-июль 2023 и январь-июль 2022).

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