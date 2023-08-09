На Чуркине автомобиль завалили мусорными пакетами

Так теперь выглядит машина. Фото: из соцсетей

Жителей Чуркина утомил автолюбитель, который оставляет свою машину перед площадкой с контейнерами для сбора мусора, и они радикально, но доходчиво намекнули ему, что так делать не стоит.

Водитель Toyota CH-R не нашел лучшего места во дворе жилого дома для парковки автомобиля и оставил его прямо перед площадкой для сбора бытовых отходов. В итоге мусоровоз не смог добраться до нее и вовремя забрать мусор, из-за чего контейнеры переполнились.

Переполнилось и терпение жильцов дома, которые решили намекнуть автолюбителю на его ошибку и сложили пакеты с мусором прямо на припаркованное авто. Либо подумали, что раз машина стоит на площадке для сбора отходов, то и сама является мусором.

Как пишут жители дома в соцсетях, в борьбе с парковкой в этом месте не помогают никакие другие меры. По мнению людей, любовь водителей к этому месту связана с неудачным расположением контейнерной площадки – рядом с парковкой и детской площадкой. Контейнеры даже пытались огораживать передвижными столбиками, но автолюбители разбирают их для обозначения личных парковочных мест.

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