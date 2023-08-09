МЧС доставило гуманитарную помощь в отрезанные села Приморья

Привезенной еды хватит на неделю. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае из-за циклона оказались отрезаны от транспортного сообщения села Лимонники и Дерсу в Красноармейском районе. Туда вертолет МЧС доставил гуманитарную помощь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В отрезанных населенных пунктах вместе со спасателями побывал и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона рассказал, что доставленных продуктов хватит на неделю, а после спада воды рабочие оперативно восстановят дорогу.

Сейчас во всех пострадавших из-за дождей округах и районах работают спасатели МЧС и краевой поисково-спасательной службы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что очередной мост в Приморье пострадал из-за непогоды. На этот раз пострадало деревянное сооружение в Тернейском округе, рассказали в министерстве ГОЧС.

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