Уже час стоим без движения: многокилометровая пробка сковала движение на подъезде к Кипарисово

Автомобилисты делятся кадрами пробки. Фото: КП – Владивосток

Ранним утром 10 августа некоторые приморцы попали в неприятную ситуацию, а именно – застряли в пробке. Образовался дорожный затор на подъезде к Кипарисово. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробка образовалась после села Сиреневка и заканчивается она примерно рядом с селом Тимофеевка и в обратном направлении. По словам автомобилистов, без движения они стоят уже час.

Причина затора не уточняется, но скорее всего образовался он из-за ремонтных работ на мосту в районе Кипарисово. Напомним, что на участке трассы А-370 «Уссури» на время ограничивают движение большегрузов. Запрет действует с 4 августа, его вводят еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Ограничения ввели, что уменьшить затруднение проезда в летний период, так как интенсивность автомобильного потока на участке достигает 35 тысяч машин в сутки.

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