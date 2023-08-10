Резкие изменения: новая информация о тайфуне KHANUN в Приморье

Снимок со спутника. Фото: Примгидромет

Дожди в скором времени покинут Приморский край. Все потому что тайфун KHANUN, который уже принес кучу неприятностей в регионе, поменял направление, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

«Степень влияния тайфуна изменилась, так что количество осадков будет меньше, чем прогнозировали ранее», – рассказали синоптики.

Напомним, что после обильных дождей в крае затопило многие дороги и села. Где-то действуют лодочные переправы, а куда-то приходится доставлять еду прямо на вертолете. 10 августа в отдельных районах все еще идут сильные дожди. Кстати с 10 по 11 число обещали штормовое предупреждение, похоже все обойдется. Добавим, что во Владивостоке спасатели во всю готовятся к любым капризам непогоды. Ранее «Комсомолка» опубликовала полный список труднопроходимых территорий из-за выхода рек из берегов.

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