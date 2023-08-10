В Уссурийске кроссовер на скорости протаранил малолитражку, кувыркнулся и врезался в столб

К месту аварии приехали скорая и ГИБДД. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Серьезная авария произошла в Уссурийске минувшим вечером. Кадрами ДТП поделились в социальных сетях очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации службы аварийных комиссаров «Автогарант», случилось все в районе улицы Суханова, 12. Водитель Nissan X-trail, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Toyota Ist. В итоге малолитражка съехала с проезжей части и врезалась в дерево, а кроссовер, «кувыркнувшись», впечатался в столб.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Как рассказали в службе аварийных комиссаров, пострадал водитель Nissan X-trail.

Из-за аварии пострадал один человек. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Напомним, что минувшим вечером произошли две аварии, виновником которых стал один человек. После всего случившегося водитель КамАЗа просто лег спать, а полицейским теперь предстоит разбираться во всех обстоятельства ДТП.

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