Во Владивостоке два дня ищут пропавшего подростка-сироту

До настоящего времени метсонахождение мальчика неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке два дня ищут 16-летнего Диму. 8 августа он ушел из детского дома и не вернулся. На связь подросток не выходит, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Юноша покинул КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 примерно в 20:30. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид парню 15-16 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие глаза. В последний раз его видели одетым в черную толстовку, клетчатые брюки и черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 240-38-65, 102 или 112 – полиция;

8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 – волонтеры.

Объявление «Примпоиск». Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье нашелся юный школьник, который пропал накануне Дня защитника Отечества. Мальчик ушел из дома 22 февраля и не вернулся домой. Информация о его пропаже появилась 23-го числа, спустя почти полчаса после ее публикации ребенка нашли. Волонтеры не раскрыли детали, где и при каких обстоятельствах обнаружили мальчика, где он пропадал. Самое важное, что Борислава Б. вернули родителям живым и здоровым.

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