15,2 тонны рыбьего жира не пустили в Приморье из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований

После устранения выявленных нарушений груз примут к дальнейшей перевозке и реализации. Фото: Россельхознадзор Приморья.

15,2 тонны рыбьего жира из Китая пытались ввезти в Приморье, нарушив правила. Поставщик указал неверные данные о виде упаковки и количестве товара, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Россельхознадзор Приморья.

Когда дело дошло до проверки документов, выяснилось, что в импортных ветеринарных сертификатах и в морском указаны неверные данные. Это нарушает Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветконтролю, утвержденные решением Комиссии Таможенного союза.

«На основании действующего законодательства Российской Федерации специалистами управления Россельхознадзора принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз примут к дальнейшей перевозке и реализации», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала. Как житель КНР пытался вывезти трепанга из приморья, обмотав его вокруг талии. На хитрого похитителя незамедлительно среагировала служебная собака по кличке Багира. Это заметили сотрудники и решили провести личный осмотр. Весь краснокнижный улов изъят и отправлен на экспертизу.

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