Урожай в Приморье на грани гибели

Существенные осадки в весенний период привели к задержке посевных работ. Фото: Виталий ТИМКИВ

Специалисты Национального союза агростраховщиков считают, что в Приморье повышен риск гибели урожая. По словам директора объединения Корнея Биждова, сельхозкультуры в крае развиваются по нетипичному сценарию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как отметил Корней Биждов, на Дальнем Востоке в этом сезоне сельхозкультуры развиваются хорошо, риска засухи или переувлажнения почвы нет.

«Но Приморский край является исключением из общей картины – здесь данные указывают на вероятное отставание культур в развитии», – добавил директор НСА.

Данные космического мониторинга показывают, что в Приморье с начала сезона значения NDVI (нормализованный разностный индекс растительности. – Прим. ред.) находились ниже средних, а в июне-июле отрицательное отклонение от нормы достигало 20-25% во многих районах.

«Основная культура для края – это соя, сроки уборки которой приходятся на осень, как и для ряда других культур. При этом во второй половине лета риски для сельского хозяйства региона традиционно увеличиваются из-за тихоокеанских циклонов. Следует отметить, что в этом году в Приморье существенные осадки в весенний период привели к задержке посевных работ. Возможно, данные космомониторинга указывают на влияние этого фактора», – рассказал специалист.

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