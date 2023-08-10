Образовавшийся во Владивостоке гейзер повредил более 20 машин

Специалисты ДГК проводят ремонтно-восстановительные работы. Фото: telegram-канал @IRECOMMEND_VDK.

В столице Приморья минувшим днем случилось ЧП в районе жилых домов. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, произошел мощный порыв трубы, из-за которого пострадало более 20 машин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Корреспондент редакции обратился в пресс-службу ДГК, чтобы узнать подробности. Как рассказали представители энергетической компании, во время гидравлических испытаний на участке магистральной тепловой сети в районе улиц Завойко, 2, - Волховская, 5, специалисты выявили повреждения.

«Дополнительных ограничений горячего водоснабжения на данном участке не производилось, поскольку в данный момент потребители отключены от ГВС в связи проведением гидравлики. Ответственность ДГК за нанесение ущерба третьим лицам застрахована», – добавили в пресс-службе.

На участке проводят ремонтно-восстановительные работы.

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