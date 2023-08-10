В Приморье неуправляемый большегруз протаранил леера и врезался во встречный автомобиль

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

В Приморье в районе поворота на Сиреневку произошло серьезное ДТП. Грузовик протаранил дорожное ограждение и врезался в автомобиль. О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились приморцы, на трассе Уссурийск-Владивосток неуправляемый большегруз пробил леера, а затем врезался в автомобиль, который ехал по встречной полосе. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что минувшим днем в Уссурийске автомобиль Nissan X-trail выезжал по второстепенной дороге и не пропустил Toyota Ist, в которую врезался. Из-за столкновения малолитражка впечаталась в дерево, а кроссовер столкнулся со столбом. Из-за ДТП машины получили серьезные повреждения.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Как рассказали в службе аварийных комиссаров, пострадал водитель Nissan X-trail.

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