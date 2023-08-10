В Приморье отправили в СИЗО живодера на грузовике

Мужчина пытался избавиться от собаки. Фото: принтскрин видео.

Живодера из Приморья, который протащил по трассе свою собаку, привязав ее к грузовику, отправили в СИЗО. Два месяца мужчина будет находиться под стражей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Прокуратура Хасанского района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Напомним, зооненавистник попытался таким образом избавиться от животного, потому что собака ему была больше не нужна. Это заметили люди, которые возвращались домой с моря. Они забрали пса себе, отвезли в ветклинику и передали волонтерам. Те в свою очередь написали заявление в полицию. От правосудия мужчине уйти не удалось. Не отделался даже штрафом, заключили под стражу.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Уссурийске за забором частного дома семейная пара и их приятели по бутылкам зверски издевались над собаками. По некоторым данным, дворовых псов приморцы держали у себя для дальнейшего потребления в пищу. По крайней мере, этим местные волонтеры объясняют нескончаемую текучку животных у них на территории.

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