«Мосты Владивостока»: в этом году преодолеть марафонскую дистанцию можно в составе команды.

На выбор спортсменам представлено несколько дистанций. Фото: предоставлено организаторами марафона.

Больше 3500 человек из 123 городов России примут участие в самом живописном марафоне Дальнего Востока. Маршрут марафона, действительно, красив, только здесь, во Владивостоке, есть возможность пробежать по мостам на остров Русский и через бухту «Золотой Рог» с видом на Японское море и город, расположенный на сопках.

На выбор спортсменам представлены дистанции 5, 10, 21,1 километра и 42,2 километра. Для самых маленьких участников будет организован детский забег в 1 километр.

В этом году организаторы также ввели командную эстафету на дистанцию 42,2 километра. Это прекрасная возможность преодолеть самую длинную дистанцию в команде, которая должна состоять из 6 человек: семья, коллеги, друзья, спортсмены-единомышленники – соберите свою!

Эстафета будет осуществляться передачей ленты с чипом. На старт участников доставит трансфер, также он привезет их на центральную площадь с промежуточных этапов по мере открытия трассы. Для забега в командной эстафете допускаются люди старше 18 лет.

Схема марафона. Фото: предоставлено организаторами марафона.

Победители всех дистанций разделят общий призовой фонд в 1 миллион рублей, а победители марафонской дистанции получат призы от ДНС: флагманские смартфоны с премиальным дизайном и топовой камерой – Samsung Galaxy S23+ за первое место,Samsung Galaxy S23 за второе место и стильный смартфон для впечатляющей фото- и видео-съемки Samsung Galaxy A54 за третье место. Эстафетные команды также ждет награждение c подарками от партнёров мероприятия.

Регистрация еще продолжается, но с каждым днем слотов становится меньше.

Зарегистрироваться для участия в Марафоне можно на официальном сайте события vladivostokmarathon.com

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