Десятки единиц оборудования ремонтируют энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к зиме

Сейчас основная задача энергетиков – ответственно и добросовестно подготовить оборудование к бесперебойному обеспечению потребителей. Фото: пресс-служба АО «ДГК».

На приморских предприятиях Дальневосточной генерирующей компании (входит в Группу РусГидро) продолжается летняя ремонтная программа. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 ведут капитальные и средние ремонты. На четырех единицах генерирующего оборудования ремонтные работы уже завершены. На ремонтную программу выделено более 800 миллионов рублей.

В настоящее время энергетики приступают к расширенному текущему ремонту котлоагрегата №9, предусматривающему выполнение сверхтиповых работ, в том числе замену водяных экономайзеров первой и второй ступеней с коллекторами и замену обмуровки конвективной шахты. На шестом котле в период капремонта проводятся работы по типовой номенклатуре и ремонт каркаса.

В 2022 году на ремонтную программу ВТЭЦ-2 выделено более 800 миллионов рублей. Фото: пресс-служба АО «ДГК».

На турбоагрегате №4 специалисты проводят работы по продлению срока службы металла основных элементов турбины, ремонту ротора среднего давления с заменой двадцатой ступени, а также ремонту деталей цилиндров высокого, среднего и низкого давления. На четвертом турбогенераторе выполняются типовые объемы работ с контролем металла бандажных колец и лопаток вентилятора ротора. На турбине №5 выполняются работы по термической правке ротора в заводских условиях.

«Сейчас основная задача энергетиков – ответственно и добросовестно подготовить оборудование к бесперебойному обеспечению потребителей электричеством и тепловой энергией в зимнее время. Большие объемы работ производятся в максимально сжатые сроки. В этом году на ремпрограмму Владивостокской ТЭЦ-2 направлено более 800 миллионов рублей», – сообщает главный инженер ВТЭЦ-2 Денис Мельник.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.