Необычную фотосессию устроила жительница Владивостока в центре города

Девушки заметили на перекрестке Светланской и Алеутской. Фото: принтскрин видео.

Пока большинство муниципалитетов Приморья страдает от сильных ливней, жители Владивостока находят, чем себя развлечь в столь дождливый день. В центре города прямо на проезжей части заметили необычную пару. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На перекрестке двух дорог – Светланской и Алеутской – расположились фотограф и девушка в открытом черном купальнике. Снимки возможно и выйдут впечатляющими, но отметим, что подобные выходки опасны как для пешеходов, так и для водителей, и могут стать причиной аварий на дорогах.

Напомним, что ряд регионов и округов в Приморье пострадал от удара стихии. В 12 муниципалитетах края затруднено или совсем отсутствует. С 11 августа в Михайловском и Черниговском районах ввели режим ЧС. В городах и селах организовали пункты временного размещения для пострадавших от паводков.

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