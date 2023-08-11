Главные романтики владивостокского рок-н-ролла возвращаются на сцену спустя 25 лет

Концерт состоится 23 августа. Фото: Предоставлено организаторами

Спустя 25 лет в приморскую столицу возвращается группа «Фейд» (18+). Концерт музыкального коллектива состоится 23 августа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Впервые жители и гости Владивостока услышали песни группы в 1993 году на сцене клуба «Водолей». После этого коллектив отыгрывал концерты на различных дальневосточных фестивалях, а поклонники и поклонницы никогда не упускали возможности насладиться композициями любимых исполнителей.

Однако на пике своей популярности группа «Фейд» прекратила свое существование, так как вокалист Владимир Строев уехал в Москву. 23 августа в стенах клуба «Водолей» коллектив выступит со своим единственным концертом.

Сбор гостей возле заведения стартует 23 августа в 20:00, само выступление начнется в 21:00.

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