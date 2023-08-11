Найдены тела двух братьев, утонувших в Приморье во время непогоды

Трагедия произошла здесь. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

В приморском селе Дальзаводское Хорольского района нашли тела двух братьев, утонувших во время непогоды. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дети гуляли одни. При этом один из них залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул поток воды. Второй брат бросился на помощь. Оба ребенка утонули.

Мальчикам было 13 и 12 лет. В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

11 августа непогода забрала жизнь женщины из Уссурийска. Прохожие позвонили в скорую. Параллельно вызвали полицию. Признаков насильственных действий на теле не обнаружено, к реанимации не было показаний. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.

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