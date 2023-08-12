Люди спасаются на крышах, вода хлынула потоком в дома Покровки

Стихия нанесла мощный удар по Приморью. Тематическое фото из архива. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Село Покровка, расположенное в юго-западной части Приморья, недалеко от затопленного Уссурийска, тоже затопило. Река Раздольная вышла из берегов. От паводка люди спасаются на крышах своих домов. Подробности – в материале «КП-Владивосток».

«Страшный приход воды в районе 25 сантиметров в час люди лезут на крышу домов, чтобы спастись», – делятся жители затопленного Октябрьского муниципального округа в социальных сетях.

Судя по кадрам от очевидцев, вода действительно прибывает крайне стремительно. Серьезно подтоплен частный сектор, пострадали капитальные гаражи и даже многоэтажки. Впрочем, многоквартирные дома пострадали не только в Октябрьском районе. Как ранее сообщала «Комсомолка», масштабная эвакуация проходит в Уссурийском городском округе. Там из-за прорыва дамбы вода поднялась до уровня третьего этажа.

В Приморье после удара стихии оказались отрезаны 32 населенных пункта. Власти, дорожники и специалисты экстренных служб делают все возможное, чтобы скорее восстановить проезд к затопленным участкам.

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