Отсутствие доступа к энергообъектам из-за подъема воды существенно осложняет работу энергетиков Приморья

Фото: филиал АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») пока что не имеют возможности оперативно приступить к восстановительным работам на электрических сетях в некоторых населенных пунктах Приморья ввиду сложной паводковой ситуации, вызванной продолжительным тайфуном, который обрушился на край, начиная с 10 августа. В 14 муниципалитетах Приморья введён режим чрезвычайной ситуации.

Всего ДРСК задействовала 14 бригад численностью 65 человек и количество необходимой специальной и автомобильной техники.

На данный момент аварийно-восстановительные работы ведутся в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Партизанском, Хасанском и Яковлевском муниципалитетах Приморья. В Октябрьском муниципальном округе к большинству энергообъектов пока что отсутствует проезд для ремонтного и оперативного персонала для проведения аварийно-восстановительных работ из-за сложной паводковой ситуации. Аварийно-восстановительные работы завершились в Чугуевском муниципальном округе.

В Уссурийском городском округе в связи с критическим подъёмом уровня воды были отключены подстанци 110 кВ Студгородок и 35 кВ Мелькомбинат. Нагрузка всех бытовых потребителей от подстанции 110 кВ Студгородок переведена на ПС 110 кВ «Уссурийск-1» по сетям АО «Уссурийск-Электросеть». В Уссурийском городском округе к большинству энергообъектов также отсутствует проезд для ремонтного и оперативного персонала для проведения аварийно-восстановительных работ. Подача напряжения и включение потребителей на энергообъектах будет возможна после спада воды и осмотра оборудования подстанций.

В наиболее проблемных местах прорабатывается возможность подключения дизель-генераторных установок.

Специалисты предприятия ведут общий мониторинг паводковой обстановки, организовано взаимодействие с МЧС, главами администраций муниципальных районов и городских округов, а также со смежными сетевыми организациями. Компанией заблаговременно подготовлены необходимые силы и средства для ликвидации нештатных ситуаций, количество рабочих бригад, оперативного и ремонтного персонала.