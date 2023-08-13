Во Владивостоке по подозрению в мошенничестве в 23 миллиона рублей задержали сына экс-депутата ЗСПК

Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке завели уголовное дело на местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве при приобретении права собственности на государственную землю. Среди подозреваемых бывший прокурор Приморья Валерий Василенко и сын экс-депутата ЗСПК Геннадия Лазарева – Иннокентий. Они были руководителями оборонного предприятия АО «Восточная Верфь». Источник сообщил «Комсомольской правде – Владивосток», что мужчины пытались незаконно завладеть акциями оборонного завода, принадлежащими одному из миноритарных акционеров. Фигуранты дела путем обмана и угроз склоняли этого человека безвозмездно передать им пакет акций судостроительного предприятия.

«По версии следствия, в период времени с марта 2006 года по апрель 2018 года Лазарев совместно с другими лицами, путем обмана должностных лиц регистрирующих органов обеспечил приобретение своей близкой родственницей права собственности на земельный участок общей площадью 1,7 гектара, кадастровой стоимостью свыше 25, 5 миллионов рублей, при этом фактически заплатил за него лишь 2 миллиона, что повлекло причинение бюджету Приморского края материального ущерба в особо крупном размере, а также утрату государством указанного участка», – объяснили в Следственном комитете.

Источник сообщает, что Василенко объединил свои усилия с личностями из криминальных кругов, среди них был «смотрящий» за Владивостоком по прозвищу «Монгол» и ранее судимый за мошенничество мужчина, он числился общественным советником директора верфи.

Банда совместно с председателем совета директоров предприятия, основным акционером Геннадием Лазаревым (на данный момент не находится на территории РФ) собиралась отказаться от исполнения оборонного заказа и извлечь доход от сдачи в аренду имущества и земельных участков верфи.

Следственный комитет завел уголовные дела в отношении Василенко и Иннокентия Лазарева по статье «Мошенничество». Всех фигурантов, кроме сына экс-депутата ЗСПК отправили в СИЗО. Сыну Лазарева мера пресечения еще не избрана.

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