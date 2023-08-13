В Приморье направили группу МЧС из Москвы

В приморье приедут спасатели из Москвы. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморский край направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым. Специалисты помогут своим коллегам из Приморья справиться с ликвидацией последствий наводнений, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС России.

Данное решение принял глава МЧС России Александр Куренков. Тем временем наши спасатели помогают местным жителям в круглосуточном режиме. Откачивают воду с затопленных участков, доставляют продукты, помогают добраться до пунктов временного размещения.

Из-за наводнения в крае остаются отрезаны 26 населенных пунктов и локомотивное депо. «Комсомольская правда – Владивосток» ранее подробно рассказывала о ситуации в Уссурийском городском округе. Там прорвало дамбу в микрорайоне Семь ветров, идет эвакуация.

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