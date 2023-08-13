ДРСК продолжает следить за развитием ситуации на энергообъектах в условиях сложной гидрологической обстановки в Приморье

Фото: филиал АО «ДРСК» Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») продолжают вести усиленный контроль и мониторинг ситуации на своих энергообъектах в условиях сложной гидрологической обстановки и отсутствия проездов в муниципалитетах Приморья. Специалисты подчёркивают, что только после схода воды смогут приступить к аварийно-восстановительным работам на некоторых энергообъектах. В тех населённых пунктах, где произведение работ представляется возможным, уже восстановлено электроснабжение части потребителей.

Утром, 13 августа, в ДРСК состоялось оперативное совещание по ситуации с затоплениями объектов электросетевого комплекса компании. Приступить к поиску повреждений и аварийно-восстановительным работам в трёх муниципалитетах со вчерашнего дня, 12 августа, пока также не представляется возможным из-за критического подъёма уровня воды и отсутствия проездов.

В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (сёла Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино). Часть Новогеоргиевки и Чернятино энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок (ДГУ); в Уссурийском городском округе (сёла Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в г. Уссурийск). Уровень воды в определённых местах достигает отметки 2 м. В Хасанском муниципальном районе село Рязановка и посёлок Ромашка также остаются без электроснабжения из-за разлива реки, в этой местности энергетики стараются доставить и подключить ДГУ для бытовой нагрузки.

За прошедшие сутки, в некоторых населённых пунктах, несмотря на все трудности, энергетики ДРСК посредством пешего обхода ЛЭП, плавсредств, а также с помощью современных технических решений установили места повреждений энергообъектов, вызванных паводками. Исходя из особенностей повреждений, специалисты уже составили предварительный план действий по ликвидации ситуаций после улучшение паводковой обстановки.

Стоит отметить, что ДРСК также удалось произвести работы по полному, либо частичному восстановлению электроснабжения в некоторых населённых пунктах. Вчера, 12 августа, было полностью восстановлено электроснабжение в Чугуевском муниципальном округе, в Надеждинском муниципальном районе (с. Тереховка) все потребители запитаны ДГУ. Полностью восстановлено электроснабжение потребителей в сёлах Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига Дальнереченского района (ранее трансформаторные подстанции в этих населённых пунктах также были запитаны от ДГУ, сейчас электроснабжение осуществляется по нормальной схеме).

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