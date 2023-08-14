Так требует закон: в ГО и ЧС Уссурийска объяснили, почему прозвучала сирена

Ситуацию прокомментировал Александр Лихидченко. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Происходящее в Уссурийске напоминает фильм про апокалипсис, а все потому что после прошедшего циклона улицы и дороги города оказались затоплены. Более того минувшим днем здесь прозвучала сирена, оповещающая об эвакуации. Однако позже оказалось, что сооружение не пострадало. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что не было никакого порыва дамбы, рассказал директор управления ГО и ЧС Уссурийска Александр Лихидченко. По его словам, сирену включили потому что вода начала дренировать и активно поступать в микрорайон Семь ветров:

«Это связано с подземными источниками, мы обязаны предупредить людей о том, что возможно из-за воды пострадают личные вещи и важные документы. Не провести оповещение было нельзя, так требует закон».

Между тем Уссурийская прокуратура организовала проверку после информации о маслянистой пленке на подтопленных участках в микрорайоне. На месте побывал заместитель городского прокурора Алексей Колмаков, который проконтролировал работы по сбору принесенных водой бытовых отходов и разливов. Когда уровень воды нормализуется, подрядчик приступит к специальной обработке.

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