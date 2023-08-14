Электромонтер нефтепорта Козьмино – в числе победителей конкурса «Лучший по профессии»

Юрий Игнатов – призер конкурса «Лучший по профессии». Фото: пресс-служба «Транснефть – Порт Козьмино».

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Юрий Игнатов занял третье призовое место на конкурсе «Лучший по профессии» среди работников дочерних организаций ПАО «Транснефть».

В нефтепорту Козьмино Юрий Игнатов работает с 2016 года, его стаж в профессии составляет 11 лет. Комиссия оценивала выступление конкурсантов по нескольким критериям, в том числе по способности выявлять и устранять неисправности в электроустановках, а также обеспечить соблюдение требований электробезопасности.

Финальный этап конкурса профессионального мастерства проходил на базе АО «Транснефть – Урал» в г. Уфе. Участие в мероприятии приняли 204 работника 18 организаций системы «Транснефть», представившие 15 профессий системы трубопроводного транспорта.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в дочерних обществах ПАО «Транснефть» с 2001 года. Его участники ежегодно демонстрируют уровень мастерства, талант и техническую подготовку, а также обмениваются опытом среди коллег. В этом году мероприятие было посвящено 30-летию нефтепроводной компании.

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